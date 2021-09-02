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Общество2 сентября 2021 17:13

В Екатеринбурге планируют строительство крытого канала для гребли

Инициативу одобрил министр иностранных дел Сергей Лавров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Планируется, что он станет еще одним элементом развитой спортивной инфраструктуры

Планируется, что он станет еще одним элементом развитой спортивной инфраструктуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге может появиться крытый гребной слаломный канал. Идею о введении нового спортивного объекта обсудили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр иностранных дел Сергей Лавров. Планируется, что он станет еще одним элементом развитой спортивной инфраструктуры для участия иностранных спортсменов.

- Мы подготовили техзадание уже на разработку проектной документации. Мы предложили Федерации гребного слалома подключиться к этой работе. И, безусловно, мы со своей стороны выполним все на себя взятые обязательства, - передает департамент информационной политики Свердловской области.

Примечательно, что Сергей Лавров возглавляет попечительский совет Федерации гребного слалома России. А во время визита в уральскую столицу он встретил свою знакомую Ольгу Гвоздеву, которая является заслуженным тренером России по гребному слалому.