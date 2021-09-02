Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 17:02

В Екатеринбурге суд отменил решение о блокировке сайта Ресурсного центра для ЛГБТ

Дело будут рассматривать заново
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокурорская проверка выявила на сайте информацию, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних

Прокурорская проверка выявила на сайте информацию, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свердловский областной суд отменил решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга о блокировке сайта Ресурсного центра для ЛГБТ*. Дело будут рассматривать снова. Об этом сообщает telegram-канал организации.

- Рассмотрение дела начнется примерно через месяц, точная дата заседания пока неизвестна, - говорится в сообщении.

Представители центра объясняют, что Орджоникидзевский райсуд принял решение по делу без участия их представителей. Из-за этого юрист организации Анна Плюснина обратилась в суд с просьбой отменить решение и рассмотреть дело снова с ее участием в качестве ответчика.

Сама Плюсина отмечает, что в деле не названы конкретные материалы, которые нарушают закон «О защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию». Также она заявила, что там нет заключений специалистов.

10 августа стало известно, что Орджоникидзевский райсуд удовлетворил иск о блокировке сайта Ресурсного центра для ЛГБТ*. Прокурорская проверка выявила на сайте информацию, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. На сайте центра можно было записаться на бесплатные консультации, а также получить юридическую и психологическую помощь.

* - организация внесена в реестр иностранных агентов

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка