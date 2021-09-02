В Екатеринбурге суд отменил решение о блокировке сайта Ресурсного центра для ЛГБТ

Прокурорская проверка выявила на сайте информацию, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Свердловский областной суд отменил решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга о блокировке сайта Ресурсного центра для ЛГБТ*. Дело будут рассматривать снова. Об этом сообщает telegram-канал организации.
- Рассмотрение дела начнется примерно через месяц, точная дата заседания пока неизвестна, - говорится в сообщении.
Представители центра объясняют, что Орджоникидзевский райсуд принял решение по делу без участия их представителей. Из-за этого юрист организации Анна Плюснина обратилась в суд с просьбой отменить решение и рассмотреть дело снова с ее участием в качестве ответчика.
Сама Плюсина отмечает, что в деле не названы конкретные материалы, которые нарушают закон «О защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию». Также она заявила, что там нет заключений специалистов.
10 августа стало известно, что Орджоникидзевский райсуд удовлетворил иск о блокировке сайта Ресурсного центра для ЛГБТ*. Прокурорская проверка выявила на сайте информацию, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. На сайте центра можно было записаться на бесплатные консультации, а также получить юридическую и психологическую помощь.
* - организация внесена в реестр иностранных агентов
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