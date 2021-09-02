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Общество2 сентября 2021 16:48

В Екатеринбурге полицейские задержали парня с крупной партией наркотиков

В результате в кармане его куртки обнаружили свертки, перемотанные изолентой
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Личность 28-летнего задержанного уже установили

Личность 28-летнего задержанного уже установили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Патрульные во время дежурства на улице Онуфриева заметили в районе лесополосы подозрительного парня и решили проверить его. Во время разговора молодой человек заметно занервничал, поэтому наряд ППС решил досмотреть его в присутствии понятых. В результате в кармане его куртки обнаружили свертки, перемотанные изолентой.

- Согласно проведенному исследованию было установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством мефедрон весом 9,85 грамма, что является крупным размером. По словам подозреваемого, он приобрел данный наркотик через Интернет для личного употребления без цели сбыта, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Личность 28-летнего задержанного уже установили. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.