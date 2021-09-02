Поселок под Нижним Тагилом может стать лучшей туристической деревней России

Висим расположен под Нижним Тагилом. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Поселок Висим под Нижним Тагилом вошел в тройку лидеров отборочного этапа конкурса «Лучшие туристические деревни», которую проводит всемирная туристическая организация организация United Nations World Tourism Organization.

Конкуренты Висима – населенные пункты, расположенные в Тульской и Ярославской областях. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Сейчас в Висиме постоянно проживают 1,3 человек, там работают четыре музея, включая Дом-музей Дмитрия Мамина-Сибиряка, который родился здесь и часто писал об этом месте.

Туристы посещают в Висиме мараловую ферму, где живут алтайские олени и работает ипподром. Если Висим победит в конкурсе, то поселок попадет в мировой реестр лучших деревень для туристов. Итоге конкурса подведут в октябре 2021 года в Марокко.