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Спорт2 сентября 2021 15:23

Пловец из Екатеринбурга завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх

Для Вячеслава Емельянцева это уже вторая награда на соревнованиях в Токио
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Пловец из Екатеринбурга Вячеслав Емельянцев завоевал серебряную медаль в заплыве на 100 метров на спине в классе S14 на паралимпийских играх, которые проходят в Токио. Известно, что спортсмен является воспитанником уральской школы «Юность».

- В финальном заплыве Вячеслав показал время 59,05 секунды, став вторым. Первое место занял австралиец Бенджамин Ханс, третье – британец Рис Данн, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Для Вячеслава Емельянцева это медаль стала второй на соревнованиях в Японии. Ранее уральцу удалось выиграть бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. Напомним, также «Комсомолка» рассказывала о бывшем доставщике еды из Екатеринбурга Михаиле Асташове, который на играх в Токио стал двукратным паралимпийским чемпионом на велотреке.