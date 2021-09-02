Пловец из Екатеринбурга завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Пловец из Екатеринбурга Вячеслав Емельянцев завоевал серебряную медаль в заплыве на 100 метров на спине в классе S14 на паралимпийских играх, которые проходят в Токио. Известно, что спортсмен является воспитанником уральской школы «Юность».

- В финальном заплыве Вячеслав показал время 59,05 секунды, став вторым. Первое место занял австралиец Бенджамин Ханс, третье – британец Рис Данн, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Для Вячеслава Емельянцева это медаль стала второй на соревнованиях в Японии. Ранее уральцу удалось выиграть бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. Напомним, также «Комсомолка» рассказывала о бывшем доставщике еды из Екатеринбурга Михаиле Асташове, который на играх в Токио стал двукратным паралимпийским чемпионом на велотреке.