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Общество2 сентября 2021 14:50

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 по объему автокредитования за 1 полугодие 2021 года

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга по объему автокредитования за первое полугодие 2021 года и портфеля розничных автокредитов на 1.07.2021 г. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру.
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Фото предоставлено ПАО Банк Уралсиб

Фото предоставлено ПАО Банк Уралсиб

Всего за первое полугодие банком было выдано 5,7 тысяч кредитов на сумму 6,6 млрд рублей. Портфель на 1 июля 2021 года составил 16,5 млрд рублей.

При составлении рейтинга учитывались автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Эксперты также проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки. В исследовании приняли участие банки из Топ-100 по объему розничного кредитного портфеля.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».