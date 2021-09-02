Фармкомпании свердловского депутата оспорили обвинение сговора при покупке лекарств

В марте фармкомпании были оштрафованы на общую сумму свыше 65 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский арбитражный суд признал незаконным решение регионального УФАС о признании фармацевтических компаний, связанных с депутатом свердловского заксобрания Александром Серебренниковым, виновными в картельном сговоре.

Напомним, в марте ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма» были оштрафованы на общую сумму свыше 65 миллиона рублей за организацию картеля на торгах по поставке препарата, используемого для химиотерапии в Свердловский областной онкологический диспансер.

Как считали в УФАС, участники заранее были осведомлены о товаре, предлагаемом к поставке и распределили роли каждого в устранении нежелательных конкурентов. Таким образом, участники картеля искусственно создали условия для получения преимуществ, что сразу вывело из конкурентной борьбы ООО ТД «ВИАЛ», который был готов снижать начальную стоимость контракта, но предлагал к поставке товар индийского производства.