Минздрав назвал вакцины от гриппа, которыми будут прививать уральцев

Вакцинация от гриппа начнется на днях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области стартует кампания по вакцинации от гриппа. Для этого в регион завезли 300 тысяч доз вакцин для детей и 1 миллион доз для взрослого населения.

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, какие именно вакцины будут доступны уральцам.

- У нас поставлена вакцина «Флю-М» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей, начиная с шестимесячного возраста и беременных женщин, - рассказывает заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

До конца недели будет проработан вопрос о вакцинации от гриппа взрослых и детей в торговых центрах Екатеринбурга и области. Эта схема хорошо себя зарекомендовала на примере новой коронавирусной инфекции.

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