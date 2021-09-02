Минздрав назвал вакцины от гриппа, которыми будут прививать уральцев

Вакцинация от гриппа начнется на днях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области стартует кампания по вакцинации от гриппа. Для этого в регион завезли 300 тысяч доз вакцин для детей и 1 миллион доз для взрослого населения.
В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, какие именно вакцины будут доступны уральцам.
- У нас поставлена вакцина «Флю-М» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей, начиная с шестимесячного возраста и беременных женщин, - рассказывает заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.
До конца недели будет проработан вопрос о вакцинации от гриппа взрослых и детей в торговых центрах Екатеринбурга и области. Эта схема хорошо себя зарекомендовала на примере новой коронавирусной инфекции.
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