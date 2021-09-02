Специалисты проведут экспертизу песен Костюшкина и Монеточки на плагиат

На прошлое заседание суда Монеточка и ее представители не пришли Фото: Борис КУДРЯВОВ

Суд по делу шоумена Стаса Костюшкина против певицы Лизы Монеточки (Елизаветы Гырдымова) после перерыва в заседании отложили до 7 сентября. Об этом сообщает корреспондент «КП Екатеринбург» из зала Чкаловского районного суда.

До наступления новой даты стороны должны найти экспертов, которые смогут оценить сходство песен Костюшкина и Монеточки. Также они должны провести экспертизу.

На заседание суда 2 сентября певица снова не пришла. Однако она прислала адвоката, который, как выяснилось, не знает, как она выглядит.

В апреле 2018 года представители бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина обратили внимание на песню Монеточки «Мама, я не зигую». Они посчитали, что это плагиат аранжировки песни «Женщина, я не танцую».

Костюшкин почти год пытался мирно решить вопрос. Он предлагал обоюдный пиар, бартер или незначительную сумму компенсации. Однако представители певицы игнорировали его. Сейчас Костюшкин просит 900 тысяч рублей за плагиат. На прошлое заседание суда Монеточка и ее представители не пришли.

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