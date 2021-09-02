Организаторы Уральской ночи музыки ждут решение властей о проведении фестиваля до 15 сентября

Проведение фестиваля в сентябре оказалось под вопросом Фото: Алексей БУЛАТОВ

После отмены Уральской ночи музыки-2021 в июле из-за пандемии коронавируса, стало известно, что фестиваль может пройти в сентябре. Однако первый месяц осени уже наступил, а дата Ночи музыки до сих пор не известна. Более того, проведение фестиваля оказалось и вовсе под вопросом из-за начала учебного года и угрозы в связи с этим увеличения количества заболевших.

Тем не менее, организаторы фестиваля ждут решения властей и готовы обеспечить теплом открытые сцены, если Ночь музыки перенесут на более поздний срок, когда станет по-осеннему холодно.

- Команда Уральской Ночи Музыки принимает любые вызовы. Принимает и справляется с ними. Мы, конечно, обеспечим тепло на открытых сценах, технологии для этого есть. Но мы очень надеемся, что до 15 сентября какие-то решения все-таки будут приняты. В любом случае, чтобы собрать фестиваль надо минимум две недели, - рассказали в пресс-службе Уральской ночи музыки.

Напомним, в этом году фестиваль должен пройти 25 июня. Заявки на участие подали больше тысячи музыкантов. В числе хэдлайнеров в этом году были заявлены настоящие звезды и любимцы публики - Леонид Агутин, группа «Каста», Вадим Самойлов, «Запрещенные барабанщики», Татьяна Овсиенко, Billy’s Band, Игорь Растеряев и другие.