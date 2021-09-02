В Екатеринбурге пожилая пара подарила мошенникам 8 млн рублей

Пожилая пара деньги пожилая пара перевела почти восемь миллионов рублей за 346 операций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пожилая пара перевела на «безопасные» счета мошенников 7,9 миллиона рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- 30 августа в отдел полиции № 2 УМВД России по Екатеринбургу обратилась супружеская пара 63 и 69 лет с заявлениями о том, что неизвестные обманным путем завладели их денежными средствами, - говорится в сообщении.

Пожилому мужчине в течение двух недель звонил неизвестный, который представлялся сотрудником центрального офиса банка. Злоумышленник сообщал, что кто-то пытается завладеть деньгами пенсионера и оформить на него кредит. Мошенник предложил мужчине самому оформить кредит и перевести деньги на «безопасные» счета, чтобы предотвратить несанкционированные операции.

Пожилой житель Екатеринбурга поверил и перевел все свои накопления злоумышленникам. Кроме того, он получил несколько кредитов на общую сумму в 1,6 миллиона рублей и также отдал деньги мошенникам.

Помимо этого, мошенник под видом работника банка сообщил мужчине, что под угрозой находятся средства его жены. После этого пожилая пара обналичила остаток средств с принадлежащих им счетов на сумму около 6,3 миллиона рублей. Эти деньги они также отправили через банкомат на «безопасные» счета злоумышленников.

Общая сумма ущерба составила 7,9 миллиона рублей. Эти деньги пожилая пара перевела за 346 операций. Супруги рассказали, что слышали раньше о таких способах мошенничества. По их словам, на них оказывали психологическое давление, и они не могли адекватно воспринимать происходящее.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства и людей, причастных к преступлению.

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