Прокуратура обжаловала приговор водителю Lexus, из-за которого погибли две женщины

Бачурин управлял своим Lexus LX570 в состоянии алкогольного опьянения. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Прокуратура обжаловала приговор Октябрьского районного суда Александру Бачурину, который на своем Lexus сбил насмерть пожилую женщину. Также в ДТП погибла пассажирка, которая ехала с ним на переднем сидении. Информация об апелляции размещена в картотеке на сайте суда.
Гособвинитель требовал для Бачурина 13 лет лишения свободы. Однако суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, виновнику аварии запретили на 2 года и 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Авария случилась 8 марта 2020 года. Бачурин управлял своим Lexus LX570 в состоянии алкогольного опьянения. С ним в машине находилась его знакомая. Мужчина на скорости около 90 километров в час подъезжал к перекрестку улиц Куйбышева и Розы Люксембург. Там он сбил пожилую женщину, которая пересекала проезжую часть.
Переехав пенсионерку, Бачурин не остановился. Он наехал на бордюр и вылетел на опору линий электропередач. Автомобиль загорелся. Его знакомая пассажирка сгорела в огне. Женщина-пешеход скончалась на месте от полученных травм.
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