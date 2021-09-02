На Свердловскую область надвигаются дожди и грозы

Вместе с жарой в регион придут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область, судя по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, надвигаются дожди и грозы. Осадки прогнозируются в ближайшие три дня. Они будут кратковременными и пройдут местами. При этом в целом погода будет достаточно теплой.

Сегодня, 2 сентября, на севере региона днем воздух прогреется до +18-+23 градусов, на юге до +23-+28 градусов.

В пятницу, 3 сентября, ночью столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, днем на севере от +16 до +21, на юге от +23 до +28 градусов.

В субботу, 4 сентября, немного похолодает. Ночью синоптики обещают от +12 до +17 градусов, в горах от +8 до +13, днем от +18 до +23 градусов. Кроме того, в дневное время местами будут сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.

В Екатеринбурге в ближайшие дни, как и по всему региону, будет тепло, а дожди практически обойдут город стороной. Синоптики обещают кратковременный дождь в столице Урала только в субботу, 4 сентября.