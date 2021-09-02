Гостиницу в центре Екатеринбурга продадут на аукционе

Речь идет о трехзвездочной гостинице Suite. Фото: УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы арестовали за долги гостиницу в центре города. Здание продадут на аукционе, сообщает УФССП по Свердловской области.

- В настоящее время объекты переданы в ТУ Росимущество, где посредством проведения публичных торгов осуществляется реализация арестованного имущества, - говорится в сообщении.

Речь идет о трехзвездочной гостинице Suite. Здание находится на Ленина, 66а. На торги выставят нежилые помещения общей площадью в 908 квадратных метров.