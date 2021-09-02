В Екатеринбурге снесли верхнюю часть здания недостроенной гостиницы «Дели»

Сносить знаменитый недострой начали 5 июля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снесли недостроенную гостиницу «Дели». Как ранее сообщил директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта, поэтому принято решение о демонтаже его надземной части.

После того, как рабочие разберут фундамент, на месте гостиницы УГМК построит торгово-офисный центр с подземной парковкой.

Напомним, пять лет назад была предпринята попытка возобновить стройку, но работы так и не начались. В 2019 году недострой рассматривали в качестве площадки для возведения кафедрального собора Святой Екатерины, но в итоговый список для голосования это место включать не стали. В декабре 2020 года здание гостиницы выкупила АО «Ледовая арена».