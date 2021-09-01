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Общество1 сентября 2021 20:44

В Екатеринбурге реставрация памятника Ленину обойдется городу в 13.5 миллиона рублей

Техническое состояние монумента признали неудотвлетворительным
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Стоимость работ составит 13.5 миллиона рублей

Стоимость работ составит 13.5 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отреставрируют памятник Ленину, который расположен в центре уральской столицы. Стоимость работ составит 13.5 миллиона рублей. Согласно экспертизе, проведенной свердловским управлением госохраны объектов культурного наследия, монумент находится в плачевном состоянии. Известно, что специалисты оценили техническое состояние гранитных плит покрытия трибуны, лестниц трибуны плит тротуара, примыкающего к памятнику, к третьей категории – это неудовлеторительные показатели.

- Чтобы привести памятник в порядок, необходимо заменить конструкции спуска в под трибунное помещение, отреставрировать и расчистить гранитные блоки, гранитные плиты лестничных маршей. Расчистить бронзовую скульптуры Ленина В.И. и многое другое, - говорится в документе.

Этой весной глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил программу благоустройства, одним из пунктов в которой была реставрация памятнику Ленина.