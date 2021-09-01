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Общество1 сентября 2021 20:11

В Екатеринбурге мужчина получил серьезные травмы, пытаясь снять с дерева домашнего кота

Пострадавший является хозяином сбежавшего животного
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: "Зооспас. Екатеринбург"

Фото: "Зооспас. Екатеринбург"

В Екатеринбурге рядовой случай застревания кота на дереве обернулся печальными последствиями для его хозяина. Все произошло на улице начдива Васильева, недалеко от дома № 10. Домашний усатый, сбежав из дома, взобрался на высокий тополь и не пожелал спускаться. Мужчина попытался снять его его самостоятельно, но потерпел неудачу.

- Этот случай не обошелся без примечательной подробности, особенно досадной именно по причине его элементарности: хозяин котенка, позвонивший нам в первой половине дня, сообщил, что при попытке снять его самостоятельно сорвался и получил серьезную травму, - сообщил Евгений Зенков из «Зооспас. Екатеринбург».

При этом зооспасатель отметил, что сама ситуация для не представляла никакой сложности, он даже назвал ее случаем учебного уровня сложности.