Прокуратура заинтересовалась закрытием хлебокомбината в Сысерти

В ведомство поступила информация о нарушениях трудового законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Сысерти проведет проверку после закрытия местного хлебокомбината. В ведомство поступила информация о нарушениях трудового законодательства. Как оказалось, работники не получали вовремя зарплату, из-за чего у предприятия накопилась задолженность перед ними. На место выехал заместитель Сысертского межрайонного прокурора.

Выяснилось, что ранее завод уже неоднократно проверяли, после чего принимались меры прокурорского реагирования.

- Так, по результатам принятых межрайонной прокуратурой мер в марте 2021 года перед 197 работниками погашена задолженность в размере свыше 2,9 миллиона рублей, а также перед 24 уволенными работниками - в размере свыше 805 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Предприятие неоднократно привлекали к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы» и назначали штраф в размере 30 тысяч рублей.