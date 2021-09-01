В Североуральске женщина украла с карты своего бывшего сожителя 120 тысяч

Узнав о том, что сделала бывшая сожительница, мужчина потребовал вернуть ему деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске 42-летняя местная жительница украла с карты своего бывшего сожителя 120 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в середине лета. Как оказалось, женщина вместе с мужчиной отдыхали в компании своих друзей и выпивали. В какой-то момент уралочка попросила у своего друга телефон, чтобы позвонить.

Как только гаджет оказался в ее руках, она открыла личный кабинет «Сбербанка», так как знала код доступа и пин-код от банковской карты.

- Узнав о том, что сделала бывшая сожительница, мужчина потребовал вернуть ему деньги. Но подруга наотрез отказывалась это делать. Тогда 49-летний пострадавший был вынужден позвонить в полицию, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Женщина попыталась доказать, что ее бывший сожитель сам перевел ей деньги. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».