Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет

Фото предоставлено пресс-службой Теlе2

В пандемиюTele2 не только не сократила социальные программы, но сделала их еще более ориентированными на нужды людей. Социальный отчет описывает, как принципы КСО реализуются в продуктовых решениях, развитии регионов, экологической политике компании, предоставлении качественной и доступной связи. Компания соотносит свою деятельность с целями ООН в области устойчивого развития, которые призывают защищать планету от загрязнений, повышать качество жизни и создавать равные возможности для людей.

Как социально ответственная компания Tele2 взяла на себя обязанность обеспечить бесплатный доступ к сайтам и горячим линиям по коронавирусу. Когда из-за отмены рейсов пользователи оказались заперты за рубежом, оператор предложил им общаться в мессенджерах без ограничений даже при минусовом балансе. Чтобы эмоционально поддержать людей на самоизоляции, Tele2 запустила «Дом по другим правилам» в апреле 2020 года. За год его посетили более 3 млн человек. В digital-пространстве проходят бесплатные лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры.

Пандемия стала шоковой терапией для отрасли, но в 2020 году Tele2 радикально ускорила темпы строительства сети, вразрез с ранее составленными планами стройка сосредоточилась в спальных районах, дачных поселках и отдаленных населенных пунктах.

С самого начала работы в России Tele2 поддерживала талантливых социальных предпринимателей в рамках сотрудничества с фондом «Навстречу переменам». Tele2 видит социальную ответственность в создании развитой сети амбассадоров добра – лидеров, которые реально решают проблемы детей и подростков в регионах. Зная, с какими трудностями сталкиваются социальные стартапы, в пандемийный год Tele2 и фонд скорректировали формат конкурса и решили поддержать уже действующие проекты.Победители получили финансирование по 650 тыс. и помощь в разработке антикризисной стратегии.

Tele2 системно реализует свою социальную миссию – нести цифровой образ жизни клиентам вне зависимости от их прошлого опыта, места проживания или возраста.

Цель программ Tele2 не только принять участие в социальной жизни региона, но и помочь талантливой молодежи увидеть свой потенциал.

Оператор с вниманием относится к вопросам повторного применения материалов и способствует популяризации экологически ориентированных инициатив среди своих клиентов. В 2020 году Tele2 перезапустила масштабный и первый на рынке мобильной связи экологический проект «Переплавка»: география проекта расширилась и охватила 64 региона.Абоненты приносили старые телефоны на утилизацию и тем самым развивали в себе привычку к сдаче материалов на вторичную переработку.

Андрей Патока, генеральный директор Tele2: «В пандемийный годTele2 делала все, чтобы поддержать клиентов, сотрудников, партнеров и социальных предпринимателей. Мы запускали новые продукты для эмоциональной помощи клиентам, развивали первый в России операторский экопроект «Переплавка» и обучали старшее поколение новым технологиям. В тяжелый год мы учили социальных предпринимателей спасать свое дело и адаптировать бизнес к новым вызовам.