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Общество1 сентября 2021 14:40

Дорожники закроют движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

Движение перекроют на три дня
Анастасия ШИПИЦИНА
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Объехать участок водители смогут по второстепенной дороге через село Обуховское

Объехать участок водители смогут по второстепенной дороге через село Обуховское

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области дорожники закрыли движение транспорта по трассе «Екатеринбург-Тюмень». Об этом сообщает Уралуправтодор.

Движение перекрыли из-за ремонта мостов через реки Пышма и Мостовка. Трассу закроют на три дня. Движение ограничат с 06:00 3 сентября до 23:59 5 сентября.

Объехать участок водители смогут по второстепенной дороге через село Обуховское.

Движение перекрыли из-за ремонта мостов через реки Пышма и Мостовка. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Движение перекрыли из-за ремонта мостов через реки Пышма и Мостовка. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»