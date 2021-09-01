Дорожники закроют движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

Объехать участок водители смогут по второстепенной дороге через село Обуховское Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области дорожники закрыли движение транспорта по трассе «Екатеринбург-Тюмень». Об этом сообщает Уралуправтодор.

Движение перекрыли из-за ремонта мостов через реки Пышма и Мостовка. Трассу закроют на три дня. Движение ограничат с 06:00 3 сентября до 23:59 5 сентября.

Объехать участок водители смогут по второстепенной дороге через село Обуховское.