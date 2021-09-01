Две свердловские школы вошли в двадцатку лучших школ России

1 сентября в гимназии и лицее прошли церемонии торжественной установки табличек «Школа «Большой перемены» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две школы Свердловской области вошли в двадцатку лучших по всей России. Об этом сообщает всероссийское движение «Вдохновители».

- Гимназия №2 города Екатеринбург и лицей города Лесной вошли в топ-20 школ России, - говорится в сообщении.

Эти учебные заведения участвовали в конкурсе «Большая перемена». Двадцатка лучшихшкол была названа в финале мероприятия, которое проходило в международном детском центре «Артек».

1 сентября в гимназии Екатеринбурга и лицее Лесного прошли церемонии торжественной установки табличек «Школа «Большой перемены». В 2021 году в конкурсе участвовали больше 2,5 миллионов школьников и студентов колледжей.

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