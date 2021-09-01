Студенты могут получить 20% скидку на связь

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Студентам доступна постоянно действующая 20-процентная скидка на тарифы #БезПереплат. Подключить ее могут учащиеся колледжей, техникумов, вузов и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. Для этого с 3 сентября 2021 года нужно обратиться в любой салон МегаФона и предъявить студенческий билет.

Студенты предпочитают общаться, в том числе звонить, в мессенджерах. Наиболее популярные из них – WhatsApp, Telegram и Viber. На всей линейке #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при отрицательном балансе. Среди плюсов этих тарифов также безлимитные вызовы внутри сети, копилка минут и гигабайт, возможность бесплатно раздавать интернет со смартфона без ограничения скорости.

«Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения. Теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях», — говорит коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Предложение актуально как для действующих, так и для новых абонентов МегаФона. При подключении можно выбрать тариф с необходимым количеством включенных минут, гигабайт интернета и дополнительных преимуществ – скидка 20% будет применяться к любому варианту. По одному студенческому билету можно подключить только один абонентский номер.