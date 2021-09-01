Мэр Нижнего Тагила обратился к школьникам

В школы Нижнего Тагила пришла 4600 первоклассников Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2021 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к ученикам городских школ, поздравив их с Днем знаний. В этом году в школы отправились 42 тысячи школьников, включая 4600 первоклассников.

Школьникам Владислав Пинаев пожелал почаще радовать родителей достижениями, а учителей поблагодарил на нелегкий труд в деле воспитания подрастающего поколения. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

- Готовясь к новому учебному году, мы приложили максимум усилий, чтобы образовательные учреждения города встретили его в полной готовности, а также чтобы у юных тагильчан было больше возможностей для занятий спортом и творчеством, - сказал Владислав Пинаев.

Градоначальник отметил, что к началу учебного года все школы Нижнего Тагила готовы к приему учеников. Напомним, что новый учебный год 2021/2022 стартует в городе в очном формате с соблюдением антикоронавирусных мер.

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