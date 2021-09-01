В Екатеринбурге прощаются с Героем России Романом Шадриным, который умер в возрасте 54 лет

Большая часть жизни Романа Шадрина была связана с армией. Фото: страница в Facebook

В Екатеринбурге прощаются с Героем России Романом Шадриным, который скончался 30 августа в возрасте 54 лет. Большую часть жизни он посвятил службе в армии. Из вооруженных сил Роман Шадрин уволился в звании генерал-майора. Звезду Героя офицер получил за взятие здания главпочтамта в Грозном в ходе первой чеченской кампании.

С 2015 по 2019 годы Роман Шадрин возглавлял ЦПКиО им. Маяковского.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург один из знакомых семьи Романа Шадрина, траурная церемония проходит с 12:00 в Георгиевском зале прощального дома «Вознесение» на улице Серафимы Дерябиной. Отпевание пройдет там же. Роман Шадрин будет похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

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