На ЕКАД построят надземный пешеходный переход

Строить надземный пешеходный переход будут в два этапа Фото: Управление государственной экспертизы Свердловской области

На ЕКАД рядом с коттеджным поселком «Ключевской» построят надземный пешеходный переход. Заниматься сооружением данного инфраструктурного объекта будет Управление автомобильных дорог Свердловской области.

- В конце августа 2021 года, по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий, специалисты Управления государственной экспертизы Свердловской области выпустили положительное заключение, позволяющее застройщику уже в самое ближайшее время приступить к практической реализации одобренного проекта, - рассказал пресс-секретарь ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Владимир Тищенко.

Основу сооружения составят конструкции из сборно-монолитного железобетона, а нависающее над проезжей частью автомагистрали «тело» будет сформировано из железобетонных балок. Строить надземный пешеходный переход будут в два этапа. Первый будет длиться четыре месяца, второй - шесть.

Полная длина надземного пешеходного перехода с лестничными сходами на примыкающую к кольцевой автодороге территорию составит почти 93 метра, а максимальная ширина - 3,8 метра. Нижняя часть перехода будет находиться над проезжей частью ЕКАД на высоте 5 метров.

Помимо строительства самого надземного пешеходного перехода в районе коттеджного поселка «Ключевского» с обеих его сторон проложат тротуары.

Деньги на строительство надземного пешеходного пешехода выделили из областного бюджета.