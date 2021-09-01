Свердловские власти предсказали рост заболеваемости COVID-19 в регионе

Противостоять угрозе можно только соблюдением мер против COVID-19 и вакцинацией населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области есть угроза роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге по итогам работы оперштаба.

- Мы еще не вышли из того, что называют третьей волной, чтобы входить в четвертую. Но угроза роста заболеваемости есть, - заявил он.

Креков отметил, что противостоять угрозе можно только соблюдением мер против COVID-19 и вакцинацией населения. Также он подчеркнул, что с каждой новой волной коронавируса фиксируют все больше зараженных. При этом тяжелее становится и течение болезни.

Замгубернатора призвал жителей региона ставить прививки от коронавируса. По его словам, в Свердловской области сейчас находится больше 300 тысяч доз.

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