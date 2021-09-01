В Екатеринбурге будут судить адвоката за покушение на мошенничество

Адвоката задержали после получения средств
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в суд передали дело 65-летнего адвоката, который взял у дочери подзащитного деньги на взятку, но не собирался ее давать. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), - говорится в сообщении.
В октябре 2020 года адвокат заключил договор об оказании услуг мужчине по уголовному делу о вымогательстве. Услуги оплачивала дочь подзащитного.
По данным следствия, 6 июня 2021 года адвокат встретился с дочерью своего клиента в кафе и попросил у нее 300 тысяч рублей на взятку сотрудникам, занимающимся предварительным расследованием. По его словам, за деньги они должны были не привлекать подзащитного к ответственности за укрывательство преступлений. При этом адвокат не собирался давать взятку и не мог повлиять на ход дела.
Защитника задержали после получения средств. Уголовное дело передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.
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