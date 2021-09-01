За минувшие сутки в области составили три административных протокола о нарушении требований пожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают действовать 37 лесных пожаров на площади 7,2 тысячи гектар. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Из них локализованы 28 на площади 6 786,3 гектара, - говорится в сообщении.

Спасатели смогли ликвидировать 22 природных пожара. Это 12% от всех возгораний в регионе.

Самые большие пожары расположены в лесничествах Пышминского городского округа, где горит 3,9 тысячи гектар и в Первоуральском городском округе, где огонь охватил 1,6 тысячи гектар.

Сейчас в тушении задействованы 749 человек. Также со стихией борются 220 единиц техники, в том числе 42 пожарные машины, 12 бульдозеров и 44 трактора.

За минувшие сутки в области составили три административных протокола о нарушении требований пожарной безопасности. Из-за сухой и ветреной погоды в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

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