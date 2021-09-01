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Общество1 сентября 2021 9:13

В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по 2-й Новосибирской

Проезд будет ограничен из-за дорожных работ
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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На участке дороги, где будут идти работы, установят соответствующие знаки и указатели

На участке дороги, где будут идти работы, установят соответствующие знаки и указатели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге почти на месяц закроют проезд для транспорта по улице 2-й Новосибирской. На участке от улицы Умельцев до улицы Эскадронной будут идти дорожные работы. Проводить их будет ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - заранее спланировать маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе администрации города.

Планируется, что движение на 2-й Новосибирской будет закрыто с 18 сентября по 20 октября. На это время на участке дороги, где будут идти работы, установят соответствующие знаки и указатели.