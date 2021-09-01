В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по 2-й Новосибирской

На участке дороги, где будут идти работы, установят соответствующие знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге почти на месяц закроют проезд для транспорта по улице 2-й Новосибирской. На участке от улицы Умельцев до улицы Эскадронной будут идти дорожные работы. Проводить их будет ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - заранее спланировать маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе администрации города.

Планируется, что движение на 2-й Новосибирской будет закрыто с 18 сентября по 20 октября. На это время на участке дороги, где будут идти работы, установят соответствующие знаки и указатели.