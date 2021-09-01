На Урале школьникам предлагают работать курьерами и расклеивать объявления

Школьникам подходят вакансии с неполной занятостью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области школьников готовы принять на работу курьерами, расклейщиками объявлений, представителями бренда, операторами складов и специалистами по продажам. Об этом сообщает интернет-сервис по поиску работы HeadHunter.

- Многие подростки продолжают работать и на протяжении учебного года – современный рынок труда дает такую возможность благодаря большому количеству вакансий с неполной занятостью (на несколько часов в день), не требующих специальных профнавыков, - говорится в исследовании.

На рынке много вакансий промоутеров, операторов call-центра, курьеров и расклейщиков объявлений, которые подходят для школьников. При этом курьер, который занимается доставкой писем, может получать до 90 тысяч рублей в месяц, а расклейщик объявлений от 15 до 33 тысяч рублей.

Также на Урале школьников готовы взять на работу представителем бренда, который получает от 25 до 30 тысяч рублей. Еще есть вакансии оператора склада с зарплатой от 6 до 30 тысяч рублей и специалиста по продажам в отдел телемаркетинга от 25 до 35 тысяч рублей.

Летом 2021 года в Свердловской области около шести тысяч подростков от 14 до 17 лет искали работу. Чаще всего подростки хотели работать в сферах «Административный персонал» (30% резюме), «Рабочий персонал» (26%) и «Транспорт, логистика» (8%).

При этом 21% уральских подростков рассчитывали на зарплату до 10 тысяч рублей, 38% - на 10-20 тысяч рублей, еще 35% - на 20-35 тысяч рублей.

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