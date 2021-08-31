Чтобы определить лучших в зоне «Урала и Западной Сибири», собрались 48 различных команд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятилетние футболисты «Урала» стали чемпионами регионального первенства России. Турнир проводился в Каменске-Уральском, чтобы определить лучших в зоне «Урала и Западной Сибири», собрались 48 различных команд.Пройдя отборочную и полуфинальную часть, ребята попали в финал соревнований, куда отобрались 12 коллективов, разделенных на две группы.

- Наши ребята одержали пять побед из шести возможных, набрав 15 очков в таблице. Кроме того, по итогам финального этапа Первенства России ребята выиграли индивидуальные награды:лучший вратарь, лучший нападающий и лучший игрок, - передает пресс-служба ФК «Урал».

К сожалению, взрослая команда не может похвастаться такими результатами. Подопечные недавно назначенного Игоря Шалимова идут на последнем месте в Российской Премьер-Лиге. На счету «шмелей» две ничья и четыре поражения. Следующий матч они проедут на выезде против казанского «Рубина».