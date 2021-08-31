В Нижнем Тагиле к 2023 году построят пять детских садов

В настоящее время в Нижнем Тагиле функционируют 146 детских садов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле к 2023 году планируется строительство пяти детских садов. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев во время встречи с представителями дошкольных объединений. По его словам, в прошлом году город получил три дошкольных учреждения, которые смогут посещать 430 человек, включая ясельные группы.

- Чтобы закрыть потребность всех родителей, которые хотят водить детей в ясельные группы, мы планируем построить до 2023 года еще пять дошкольных образовательных учреждений, - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

В настоящее время в Нижнем Тагиле функционируют 146 детских садов, которые ежедневно принимают до 21 тысячи детей. Примечательно, что все дети от трех до семи лет и 89 процентов малышей с рождения до трех лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.