В Верхотурье двое мужчин обокрали дом 86-летней бабушки

В уральском городке Верхотурье двое мужчин обокрали 86-летнюю бабушку. Заявление написал социальный работник, который присматривает за пенсионеркой, оказалось, что с ее участка пропали садовые тележки и большая железная бочка, запертые в помещении для хранения дров и инвентаря. Общая сумма ущерба составила поряда шести тесяч рублей.

- В тот же день по «горячим следам» все похищенное было обнаружено. Установлено, что кражу совершили двое мужчин 49 и 18 лет, намереваясь использовать похищенные предметы в личных целях, - отметили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, а все похищенные вещи уже вернули законному владельцу.