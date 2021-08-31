В Екатеринбурге согласовали строительство «Баден-Бадена» на берегу Шарташа

Фото: Instagram министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой

В Екатеринбурге согласовали проект термального комплекса «Баден-Баден», который расположится на берегу озера Шарташ. Строительство нового объекта обсуждали во время открытых общественных слушаний. 25 участников определили участок, на котором и возведут комплекс. При этом четыре человека проголосовали против проекта. Об этом пишет издание «Октагон-Медиа».

Запланировано, что первая очередь «Баден-Бадена» будет построена уже к концу 2023 года, ее площадь составит 3.5 тысяч «квадратов».

Также рядом на берегу Шарташа создадут центр семейного отдыха, станцию водных видов спорта «Мыс Экстрим», болотный парк «Углозуба», деревню мастеров, дайвинг-центр и экопросветительский центр.

Напомним, впервые идея о строительстве «Баден-Бадена» была озвучена в марте этого года. Проект одобрила Правительственная комиссия. По сообщениям Министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, проект направлен на развитие Шарташского лесного парка и туристской инфраструктуры города. Объем инвестиций в проект составит 400 миллионов рублей.