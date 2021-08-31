В уральском поселке пропала 52-летняя женщина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Уральском поселке Кедровка уже десять дней не могут найти пропавшую 52-летнюю Ольгу Юрьевну Гимгину (Киселеву). Женщина вышла из дома еще 21 августа, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении. Ее поисками занимается отряд «ЛизаАлерт».

- Приметы женщины: рост 160 сантиметров, полное телосложение, черные волосы, голубые глаза, - сообщают в «ЛизеАлерт».

В момент исчезновения была одета в голубую футболку, синие джинсы и голубые тапочки.

Если вам известно, где может находиться Ольга Юрьевна, сообщите по номеру горячей линии 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».