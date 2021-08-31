В Екатеринбурге «Брусника» заменит стекло в окне, которое отмыл Покрас Лампас

Сначала Покрас расписал одно окно, назвав свою работу «Теория разбитых окон» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге компания «Брусника» заменит стекло в окне, которое накануне отмывал известный каллиграфист Покрас Лампас в рамках своего перфоманса. Художник прилетел в уральскую столицу для участия в уличном фестивале «Карт-Бланш». Сначала Покрас расписал одно окно, назвав свою работу «Теория разбитых окон». Позже свой рисунок он убрал самостоятельно.

- Люди проголосовали за отмытие окна. Что мы и сделали, однако я заметил, что стекло на нем плохо держится и трескается. Тут даже есть следы от пуль. Поэтому я написал «Бруснике», именно ей принадлежит здание, и ребята готовы к сотрудничеству, - рассказал Покрас Лампас в своем Instagram.

В ночь на 30 августа творец приступил к работе, и уже через несколько часов в центре уральской столицы на стенах и окнах появились новые рисунки. Одна из них расположился на окне заброшенного дома на Пушкина, 24.