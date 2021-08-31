В центре Екатеринбурга мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой

По предварительной версии, водитель «ВАЗ-2115» не уступил дорогу мужчине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга произошла авария с участием мотоцикла и отечественной легковушки. Известно, что столкновение было на пересечении улиц Малышева и Луначарского. По предварительной версии, водитель «ВАЗ-2115» не уступил дорогу мужчине, который ехал за рулем двухколесного Kawasaki.

- Водитель автомобиля двигался по улице Луначарского от проспекта Ленина в сторону Малышева. При перестроении с правой полосы на левую он не предоставил преимущество водителю мотоцикла Kawasaki и допустил столкновение, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали, какие именно травмы он получил, пока неизвестно. Напомним, что в Свердловской области инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб 40-летний мужчина. ДТП произошло на шестом километре трассы «Тугулым-Заводоуспенское».