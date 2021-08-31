В Свердловской области начинается прививочная кампания от сезонного гриппа

Никакого вреда от совмещения вакцины от коронавируса и от сезонного гриппа не обнаружено Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области начинается вакцинация против сезонного гриппа. Регион получил уже 300 тысяч доз, предназначенные для детей. Также в планах поставка около миллиона доз препаратов для взрослых, после чего медики будут массово прививать всех желающих уральцев, это поможет обезопаситься от традиционных осенних инфекций.

- Никакого вреда от совмещения вакцины от коронавируса и от сезонного гриппа не обнаружено. Только разрыв между прививками должен быть не менее месяца. При этом сейчас область находится в «зоне незначительного, но снижения заболеваемости» по коронавирусу, - сообщил заместитель губернатора Павел Креков на очередном брифинге оперштаба.

Кстати, снижение прироста больных COVID-19 позволило медикам вернуть около одной тысячи больничных коек для оказания плановой медицинской помощи. Койки начали возвращать в девяти медицинских учреждениях. В начале сентября их список расширится.