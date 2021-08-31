На Урале в столкновении грузовика и легковушки погиб 40-летний мужчина

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб 40-летний мужчина. ДТП произошло на шестом километре трассы «Тугулым-Заводоуспенское». По предварительным данным, 31-летний водитель Nissan Primera Camino выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком Shacman.

- В результате ДТП пассажир автомобиля Nissan мужчина, который находился на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия. Удар пришелся в левую часть автомобиля с правым рулем. Водители грузовика и легковушки не пострадали, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что водитель легковушки имеет 11-летний стаж управления. В момент столкновения оба участника ДТП были трезвы. Водитель грузовика заявил, что Nissan резко перестроился в его полосу прямо перед ним, поэтому столкновения избежать не удалось.