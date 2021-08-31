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Общество31 августа 2021 16:20

Жителям Компрессорного и Кольцово вернули выезд на ЕКАД

Изначально ремонт дороги планировали закончить к 1 сентября
Анастасия ШИПИЦИНА
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Проезд по ремонтируемому участку дороги закрыли с середины августа

Проезд по ремонтируемому участку дороги закрыли с середины августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закончился ремонт дороги, связывающей ЕКАД с Сибирским трактом. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Движение транспорта по кольцевой дороге открыли 29 августа. Изначально завершить ремонт планировалось к 1 сентября.

Проезд по дороге закрыли с середины августа. Из-за этого жители микрорайонов Компрессорный и Кольцово не выехать на ЕКАД и им приходилось объезжать ремонтируемый путь.