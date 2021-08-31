Жителям Компрессорного и Кольцово вернули выезд на ЕКАД

Проезд по ремонтируемому участку дороги закрыли с середины августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закончился ремонт дороги, связывающей ЕКАД с Сибирским трактом. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Движение транспорта по кольцевой дороге открыли 29 августа. Изначально завершить ремонт планировалось к 1 сентября.

Проезд по дороге закрыли с середины августа. Из-за этого жители микрорайонов Компрессорный и Кольцово не выехать на ЕКАД и им приходилось объезжать ремонтируемый путь.