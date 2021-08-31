На Урале снизилось число заболевших коронавирусом

на Урале стали реже болеть коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

В последние две недели в Екатеринбурге и Свердловской области наблюдается незначительное снижение прироста новых коронавирусных больных. Однако это снижение идет очень незначительными темпами. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Мы находимся в зоне незначительного снижения заболеваемости уже две недели. Хотя, по-прежнему, общие цифры по заболеваемости достаточно высокие. Снижение идет медленными темпами, - говорит Павел Креков.

Снижение прироста больных COVID-19 позволило медикам вернуть около одной тысячи больничных коек для оказания плановой медицинской помощи. Койки начали возвращать в 9 медицинских учреждениях. В начале сентября их список расширится.

- Мы предполагаем, что на этой неделе, возможно, еще несколько крупных подразделений больниц вернем в плановую медицинскую помощь. У нас уменьшилось количество больных и на амбулаторном лечении, и на стационарном лечении. Уменьшилось количество вызовов скорой помощи, и звонков на номер «122», - заключил Павел Креков.

Напомним, что за прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области подтверждено еще 516 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 174 приходятся на столицу Среднего Урала. Также в регионе зафиксировано 32 новых случаев смерти от COVID-19.

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