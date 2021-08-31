ВТБ финансирует строительство завода безалкогольных напитков под Екатеринбургом

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Объем финансирования составил 80 млн рублей, срок кредитования – 7 лет. Кредит выдан с частичным поручительством Корпорации МСП.

Компания направит средства на строительство и оснащение нового производственного комплекса площадью 16,5 тыс. м2 в городе Сысерти. Завод будет выпускать питьевую воду, лимонады, соки и нектары, квас, спортивную и детскую воду. Проектная мощность составляет 170 тыс. литров продукции в сутки и до 62 млн литров — в год. Запуск предприятия в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, отметил: «Мы активно работаем с уральскими предприятиями и поддерживаем эффективные инвестиционные проекты, которые увеличивают производственный потенциал и создают новые рабочие места. В том числе мы развиваем сотрудничество с компаниями пищевой отрасли, отличным примером которого является сделка с ООО «Айседора». В целом портфель кредитов, выданных ВТБ свердловским предприятиям данного сектора, сейчас насчитывает 1,2 млрд рублей».

ООО «Айседора» в условиях растущего спроса на полезную для здоровья продукцию и, в частности, на качественную питьевую воду намерено наращивать производственные мощности и увеличивать продажи как своем регионе, так и выйти на рынок в соседних областях. Для реализации этих планов компания привлекла финансовых партнеров в лице Банка ВТБ и Корпорации МСП.

ВТБ активно сотрудничает с предприятиями малого и среднего бизнеса всех ключевых отраслей экономики Свердловской области. Кредитный портфель ВТБ в регионе в данном сегменте на 1 июля 2021 года составил 25,5 млрд рублей.