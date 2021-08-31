На Урале от COVID-19 привили 63% учителей

Больше получили учителей на Среднем Урале поставили прививки от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 31 августа 2021 года привито 63% учителей. К ним нужно прибавить еще и тех, у кого есть антитела. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Ежедневно у нас темпы вакцинации – это 11-12 тысяч человек двумя компонентами. Нам нужно больше. В общей сложности, мы сегодня с подразделениями ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) и военными медиками завакцинировали первым компонентом в пределах 1,2 миллиона человек. Это примерно половина того, что нам нужно, - говорит Павел Креков.

Заместитель губернатора региона рекомендует как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19, потому что в сентябре добавятся сезонные риски - это респираторные заболевания.

- Сегодня на территории Свердловской области достаточно вакцины. В общей сложности практически это 300 тысяч доз. У нас есть возможности для повторной вакцинации. Мы не вышли из того, что мы называем третьей волной, но угроза роста заболеваемости, безусловно, есть. И парировать его можно только вакцинированием и соблюдением санитарно-гигиенических норм, - говорит заместитель губернатора Свердловской области. - К сожалению, каждый подъем заболеваемости приносит большее количество больных. Соответственно, более тяжелое течение болезни. Я бы никому не советовал рисковать, подумать о серьезных угрозах относительно своего здоровья.

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