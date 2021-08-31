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Общество31 августа 2021 15:41

В Екатеринбурге мужчина нашел чужую карту и снял с нее несколько тысяч

Настоящая владелица заблокировала «пластик» только после пропажи денег
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде

До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 53-летний местный житель нашел на улице банковскую карту, но не стал возвращать ее законному владельцу и обналичил с нее несколько тысяч рублей. В полицию обратилась 58-летняя пострадавшая и рассказала, что с ее «пластика» пропали 4.5 тысячи рублей, только после этого она его заблокировала.

- К хищению причастен ранее несудимый водитель одной из транспортных компаний из Екатеринбурга. Подозреваемый не стал отрицать причастность к содеянному, он рассказал, что потратил деньги на личные нужды, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде.