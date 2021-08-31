Стало известно, как будет выглядеть золотая шахматная школа Симановского

В интерьере много золотого цвета и стиля барокко. Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

В Екатеринбурге в заброшенном особняке на Малышева, 58 / Горького, 37 откроется шахматная школа бизнесмена Андрея Симановского. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в пресс-службе «Сима-ленда».

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Уже по первым эскизам вестибюля шахматной школы можно понять, что проект разработан Симановским. Бизнесмен отличается любовью к стилю барокко. В таком стиле оформлен офис «Сима-ленда» и школа №106, где он учился.

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Разместить золотую шахматную школу планируют в заброшенном особняке, который включен в список объектов культурного наследия. В этом здании два этажа.

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Судя по документации проекта, там будут помещения не только для игр в шахматы, но и несколько кабинетов для руководителей, учителей и зал для совещаний.

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

В интерьере встречаются скульптуры.

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Так выглядит один из санузлов золотого Шахматного дворца.

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

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