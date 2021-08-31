Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие, чистая прибыль банка составила 8,0 млрд рублей по сравнению с убытком 2,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Чистые процентные доходы выросли на 14,4% — до 12,4 млрд рублей, чистые комиссионные доходы выросли на 24,1% и составили 4,0 млрд рублей.

Активы банка выросли с начала года на 4,2% с 505,6 млрд рублей до 526,9 млрд рублей. Собственные средства (капитал) банка увеличились с 96,4 млрд рублей до 103,7 млрд рублей.

Успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В июле 2021 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка до ВВВ со «Стабильным» прогнозом. В августе 2021 года агентство «НКР» повысило рейтинг банка до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом.