Губернатор Свердловской области проверил, как идет восстановление Верхней Салды после летних паводков

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области побывал с рабочим визитом в Верхней и Нижней Салде. Глава региона заинтересовался, как идет борьба с последствиями мощных паводков, произошедших еще в июле. По словам Евгения Куйвашева, пострадавшие от природной стихии получают денежные выплаты, однако процесс идет не так быстро, как планировалось.

- Началась работа по восстановлению жилья, поврежденного водой, и по предоставлению жилья тем, кто полностью его лишился. Но не в том темпе, который необходим. Я попросил чиновников, которые отвечают за этот процесс, ускориться — лето закончилось, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Кстати. губернатор заявил, что на следующий день он поедет в Асбест и попросил местных жителей написать, какие проблемы есть в городе. Напомним, сильные дожди, обрушившиеся на Свердловскую область, стали причиной многих бедствий. Например, в Верхней Салде мощные потоки реки снесли мост, из-за чего проезд в населенный пункт пришлось закрыть.