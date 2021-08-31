Места в больницах Свердловской области возвращают под плановую помощь

Уральские больницы возвращаются к плановой медицинской помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшую неделю около 1 тысячи коек вернули для оказания плановой медицинской помощи. В частности, освобожден корпус нейрохирургического отделения Горбольницы № 40 в уральской столице. Освобождены койки еще в восьми медицинских учреждениях. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Мы предполагаем, что на этой неделе, возможно, еще несколько крупных подразделений больниц вернем в плановую медицинскую помощь. У нас уменьшилось количество больных и на амбулаторном лечении, и на стационарном лечении. Уменьшилось количество вызовов скорой помощи, и звонков на номер «122», - говорит заместитель губернатора региона.

При этом, Павел Креков сообщил, что сейчас Свердловская область входит в зону повышенного риска из-за начала учебного года и возвращения людей из отпусков.

- Главное, что сегодня нужно делать: а) соблюдение всех санитарных норм, никакой расслабленности в этом отношении быть не должно; б) это вакцинация, - отметил Павел Креков.

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