В Екатеринбурге построят завод по производству газировки и соков

На предприятии собираются делать питьевую воду, лимонады, соки и нектары, квас, а также спортивную и детскую воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 2022 году хотят построить и запустить завод по производству безалкогольных напитков. Об этом сообщает корпорация «МСП», при поддержке которой будет реализован проект.

- Планируется построить и запустить в эксплуатацию новый завод по производству безалкогольной продукции мощностью 62 миллиона литров в год, - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта оценивается в 650 миллионов рублей. С запуском производства появится 35 новых рабочих мест. Реализацией проекта занимается компания «Айседора».

Завод будут строить на базе завода безалкогольных напитков «Тонус». Площадь цеха составит 16 550 квадратных метров. Там разместят современное зарубежное оборудование. Планируется, что новый завод будет производить до 170 тысяч литров в сутки. На предприятии собираются делать питьевую воду, лимонады, соки и нектары, квас, а также спортивную и детскую воду. Продукцию будут разливать в бутылки емкостью от 0,25 до 19 литров.

Напитки будут реализовывать через корпоративных клиентов и магазины крупных торговых сетей.

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